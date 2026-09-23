ОАЭ приветствовали заявление США об усилиях по достижению мира в Судане

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян приветствовал заявление США об усилиях по достижению мира в Судане, в том числе призыв к немедленному и безусловному гуманитарному перемирию и началу всеобъемлющего политического диалога с целью перехода к гражданскому правлению.

Он высоко оценил роль президента США Дональда Трампа в предотвращении дальнейшей радикализации и раскола Судана, а также ухудшения гуманитарной ситуации в стране. Шейх Шахбут бин Нахайян подтвердил неизменную поддержку ОАЭ международных усилий по прекращению войны в Судане и готовность страны совместно с партнерами добиваться политического урегулирования, которое положит конец страданиям суданского народа.

Он также высоко оценил усилия государственного секретаря США Марко Рубио и старшего советника президента США по вопросам арабских стран и Африки Масада Булоса, направленные на прекращение боевых действий и создание условий для политического урегулирования кризиса в Судане.

Шейх Шахбут бин Нахайян также призвал распространить действующее эмбарго ООН на поставки оружия на всю территорию Судана, подчеркнув, что эта мера необходима для прекращения боевых действий и защиты мирного населения.