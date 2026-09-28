Саиф бин Заед встретился с президентом Интерпола на полях Конгресса ООН

АБУ-ДАБИ, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел ОАЭ Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Интерпола Лукасом Филиппом в рамках 15-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Стороны обсудили роль ОАЭ в развитии международного сотрудничества в сфере безопасности и укреплении взаимодействия между государствами и правоохранительными органами. Отдельное внимание было уделено совместным усилиям по противодействию угрозам безопасности и защите общества от преступности.

Стороны также обсудили, как укрепить сотрудничество правоохранительных органов с международными полицейскими организациями, в том числе за счет обмена информацией, опытом и практикой оперативной работы.

Кроме того, стороны обсудили значение укрепления международной координации в борьбе с транснациональной преступностью и повышения эффективности сотрудничества в сфере правосудия.