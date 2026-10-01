Федеральная налоговая служба ОАЭ приняла участие во встрече глав налоговых ведомств и налоговых экспертов стран БРИКС в Нью-Дели

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Федеральная налоговая служба ОАЭ (FTA) приняла участие во встрече глав налоговых ведомств и налоговых экспертов стран БРИКС 2026 года, которая прошла в Нью-Дели, Индия. Мероприятие объединило руководителей налоговых ведомств и экспертов из десяти стран БРИКС для обмена опытом, обсуждения новых вызовов и укрепления сотрудничества в сфере налогового администрирования.

Делегацию FTA возглавил генеральный директор Федеральной налоговой службы ОАЭ Абдулазиз Аль Мулла. В ее состав также вошли советник службы по вопросам политики Саида Каддуми Осман и старший аналитик по международным отношениям Мира Кассим.

Встреча была организована Центральным советом по прямым налогам Министерства финансов Индии и собрала представителей ряда государств-членов БРИКС. Основное внимание в ходе обсуждений было уделено укреплению сотрудничества между налоговыми ведомствами стран БРИКС. Среди ключевых тем были технологии, налоговое администрирование и кадровые вопросы.

Выступая на встрече, Абдулазиз Аль Мулла подчеркнул важность международного сотрудничества и обмена знаниями для дальнейшего развития современных и эффективных налоговых систем. По его словам, такие площадки, как рабочие группы БРИКС и встреча глав налоговых ведомств и налоговых экспертов стран БРИКС 2026 года, позволяют странам-участницам обмениваться опытом, обсуждать новые тенденции и находить практические подходы к решению общих задач.

«Федеральная налоговая служба ОАЭ придает большое значение укреплению международного сотрудничества, а также обмену знаниями и опытом с налоговыми ведомствами по всему миру. Наше участие во встрече глав налоговых ведомств и налоговых экспертов стран БРИКС 2026 года предоставляет важную возможность изучить опыт разных стран, поделиться лучшими практиками и рассмотреть новые подходы, способные способствовать дальнейшему совершенствованию налогового администрирования», — заявил Аль Мулла.

Он добавил: «ОАЭ продолжают совершенствовать эффективную, прозрачную и основанную на современных технологиях налоговую систему, которая способствует экономическому росту и повышению качества обслуживания налогоплательщиков. Такие международные площадки, как БРИКС, предоставляют ценные возможности для углубления сотрудничества, укрепления профессиональных связей и содействия развитию налоговых систем, способных эффективно адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и технологическим изменениям».