ОАЭ решительно осудили атаку хуситов на электрораспределительную станцию в Медине

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаку хуситов с применением беспилотника на электрораспределительную станцию «Тайба» в Медине, Саудовская Аравия.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ говорится, что эта атака представляет собой грубое нарушение суверенитета Саудовской Аравии и угрозу ее безопасности и стабильности.

Министерство вновь заявило о полной солидарности ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержке всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности Королевства.