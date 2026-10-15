Правитель Шарджи выразил соболезнования королю Саудовской Аравии в связи с жертвами атак на аэропорт имени короля Халида

ШАРДЖА, 15 октября 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета ОАЭ и правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль-Касими направил телеграмму соболезнования своему брату, хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Сальману бин Абдель Азизу Аль Сауду, в связи с жертвами атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которых несколько человек погибли и получили ранения.

Его Высочество выразил глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с гибелью людей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Аналогичные телеграммы хранителю двух святынь направили наследный принц и заместитель правителя Шарджи Его Высочество шейх Султан бин Мохаммед бин Султан Аль-Касими, заместитель правителя Шарджи Его Высочество шейх Абдулла бин Салем бин Султан Аль-Касими и заместитель правителя Шарджи Его Высочество шейх Султан бин Ахмед бин Султан Аль-Касими.