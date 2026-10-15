Лара Гиллеспи из команды ОАЭ L’IMAD завоевала серебро на чемпионате мира по трековому велоспорту в Шанхае

ШАНХАЙ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Чемпионат мира по трековому велоспорту, стартовавший в китайском Шанхае, принес команде ОАЭ L’IMAD первую медаль.

Ирландская велогонщица Лара Гиллеспи заняла второе место в скретче, уступив в борьбе за золото представительнице Нидерландов Лорене Вибес. Исход напряженного финиша определил фотофиниш, зафиксировавший минимальное преимущество нидерландской спортсменки.

«Скретч не относится к моим любимым дисциплинам. Гонка была очень сложной, и я выложилась на все сто процентов, поэтому довольна серебряной медалью чемпионата мира», — отметила Гиллеспи.