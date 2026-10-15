Абдулла бин Заед принял министра иностранных дел Канады

АБУ-ДАБИ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял министра иностранных дел Канады Аниту Ананд.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, основные направления совместного сотрудничества и пути его укрепления в интересах обеих стран.

Особое внимание было уделено возможностям расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, передовых технологий и инноваций, а также в других областях, способствующих реализации приоритетных задач развития обеих стран.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед приветствовал визит Аниты Ананд, отметив, что отношения между ОАЭ и Канадой продолжают развиваться в различных сферах благодаря обоюдному стремлению расширять сотрудничество и партнерство в соответствии со стратегическими целями развития двух стран и в интересах благополучия и процветания их народов.

Стороны также рассмотрели последние события в регионе и обменялись мнениями о региональной ситуации.

Во встрече приняла участие государственный министр ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими.