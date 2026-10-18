Президент ОАЭ принял принца Халеда бин Салмана Аль Сауда

АБУ-ДАБИ, 18 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял министра обороны Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принца Халеда бин Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

В ходе встречи Его Королевское Высочество принц Халед бин Салман передал Его Высочеству Президенту ОАЭ приветствия от Хранителя Двух Святынь, короля Саудовской Аравии Его Величества Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Его Королевского Высочества принца Мохаммеда бин Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

В свою очередь, Его Высочество шейх Мохамед бин Заед попросил Его Королевское Высочество принца Халеда бин Салмана передать приветствия королю Саудовской Аравии и наследному принцу.

В ходе встречи стороны обсудили братские отношения между двумя странами и пути дальнейшего укрепления сотрудничества в общих интересах, а также в целях содействия развитию и процветанию народов ОАЭ и Саудовской Аравии.

Стороны также обменялись мнениями о событиях в регионе, уделив внимание вопросам укрепления безопасности и стабильности, а также достижения прочного мира.

На встрече присутствовали вице-президент, заместитель премьер-министра, председатель Администрации президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян; заместитель правителя Абу-Даби, советник по национальной безопасности Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник Президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.