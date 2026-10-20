Заместитель министра иностранных дел ОАЭ принял копию верительных грамот нового посла Греции

ДУБАЙ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обейд Аль Хасан Аль Шамси принял копию верительных грамот Анны-Марии Панайотакопулу, назначенной послом Греции в ОАЭ.

Аль Шамси пожелал новому послу успехов в исполнении обязанностей и подтвердил стремление ОАЭ расширять сотрудничество с Грецией в интересах обеих стран и их народов.

Со своей стороны, посол высоко оценила авторитет ОАЭ на региональной и международной арене, достигнутый под мудрым руководством президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, и выразила намерение содействовать дальнейшему укреплению и развитию двусторонних отношений в различных сферах.