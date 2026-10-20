ОАЭ завоевали четыре медали на V Азиатских параиграх

НАГОЯ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Сборная ОАЭ завоевала четыре медали в начале выступления на V Азиатских параиграх «Айти-Нагоя 2026» в Японии. В активе команды одно серебро и три бронзы в легкой атлетике и велоспорте. Эти результаты позволили ОАЭ подняться на 20-е место в общем медальном зачете.

Марьям Аль Зейуди завоевала серебро в толкании ядра среди женщин в классе F40 с результатом 8,03 м. Мохаммед Осман стал бронзовым призером в гонке на 100 м на спортивных колясках среди мужчин в классе T34, показав время 15,13 секунды.

Ахмед Аль Хосани выиграл бронзу в толкании ядра среди мужчин в классе F33, установив личный рекорд 9,76 м. Еще одну бронзовую медаль сборной принес Абдулла Аль Балуши, занявший третье место в индивидуальной гонке преследования на 4 000 м в трековом велоспорте в классе C4.

Министр спорта ОАЭ доктор Ахмед Бельхуль Аль Фаляси поздравил спортсменов с завоеванными медалями во время телефонного разговора с председателем Национального паралимпийского комитета, главой делегации ОАЭ Мохаммедом Фаделем Аль Хамели.

V Азиатские параигры завершатся 24 октября. В соревнованиях по 18 видам спорта участвуют 2 700 спортсменов из 45 стран.