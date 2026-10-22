Абдулла бин Заед поздравил нового главу МИД Индонезии по телефону и обсудил вопросы сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян поздравил Аррманатху Кристиавана Насира с назначением на пост министра иностранных дел Республики Индонезия.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения между ОАЭ и Индонезией, направления сотрудничества и совместной деятельности, а также возможности их развития в различных сферах, включая экономику, торговлю и инвестиции, в рамках соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед пожелал Аррманатхе Кристиавану Насиру успехов на новом посту и выразил заинтересованность в совместной работе по укреплению сотрудничества между двумя странами в целях реализации их планов развития и повышения благосостояния народов.

Стороны также обсудили последние события в регионе и обменялись мнениями по этому вопросу.