Абдулла бин Заед и глава МИД Сенегала обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные и международные вопросы

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр африканской интеграции, иностранных дел и по делам сенегальцев за рубежом Сенегала Шейх Ньянг обсудили двусторонние отношения и пути укрепления сотрудничества с учетом приоритетов развития обеих стран.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.