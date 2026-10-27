Абдулла бин Заед обсудил по телефону с главой МИД Австралии укрепление двусторонних отношений

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг обсудил двусторонние отношения между ОАЭ и Австралией, а также пути расширения сотрудничества в рамках соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и ряде региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.