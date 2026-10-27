Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД ЮАР двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой обсудил двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества с учетом приоритетов развития обеих дружественных стран.

Стороны обменялись мнениями по актуальным региональным и международным событиям и вопросам, а также рассмотрели пути укрепления безопасности и стабильности в регионе и мире.