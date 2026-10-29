Абдулла бин Заед и глава МИД Эквадора обсудили укрепление сотрудничества и партнерства

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял министра иностранных дел и по вопросам миграции Эквадора Роберто Песантеса.

В ходе встречи, состоявшейся в Абу-Даби, стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы развития сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

Они также рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе расширение сотрудничества в области туризма, культуры, образования и воздушного транспорта.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян приветствовал визит Роберто Песантеса, подчеркнув прочные исторические связи между ОАЭ и Республикой Эквадор.

Он отметил, что Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами открыло широкие возможности для сотрудничества и совместной деятельности в различных сферах, способствуя процветанию обеих стран и их народов.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями по ним.

На встрече присутствовал посол ОАЭ в Республике Перу и посол-нерезидент в Республике Эквадор Ибрагим Аль Алави.