"چائنا جوائے 2025": اماراتی میڈیا وفد کی چین میں اسٹریٹجک شرکت، ڈیجیٹل تعاون کے نئے امکانات روشن

شنگھائی، 6 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نیشنل میڈیا آفس اور میڈیا کونسل کے چیئرمین، عبداللہ بن محمد بن بُطّی الحیمد نے بریج وفد کے ہمراہ چائنا جوائے 2025 میں شرکت کی، جو چین میں ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا سب سے بڑا اور نمایاں ایونٹ تصور کیا جاتا ہے۔
یہ دورہ بریج سمٹ 2025 کی تیاریوں کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھا، جو دسمبر میں 8 سے 10 تاریخ تک ابوظہبی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ سربراہی اجلاس میڈیا، ثقافت اور تخلیقی صنعتوں سے وابستہ رہنماؤں اور فیصلہ سازوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا تاکہ عالمی سطح پر مواصلاتی رابطوں کو نئی جہت دی جا سکے۔
اس دورے کا مقصد گیمز، مصنوعی ذہانت اور جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت کو جانچنا اور امارات و چین کے مابین تخلیقی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنا تھا۔
وفد نے ہان زھیحی سے بھی ملاقات کی، جو ‘چائنا جوائے’ اور ‘ہاویل ایکسپو کمپنی’ کے بانی ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں ان کی قیادت میں چینا جوائے ایک عالمی معیار کی نمائش بن چکی ہے، جو ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے میدان میں اہم مقام رکھتی ہے۔
دورے کے دوران ‘ون پلس’ نے اپنے گیمنگ کے لیے مخصوص اسمارٹ فونز پیش کیے جن میں ہائی ریفریش ریٹ ڈسپلے اور جدید کولنگ سسٹم شامل تھے۔ ‘Douyin’ (چین کا TikTok) نے اے آئی سے لیس ایسے ٹولز کا مظاہرہ کیا جو گیمنگ انفلوئنسرز کو ریئل ٹائم کانٹینٹ تخلیق اور وائرل کیمپینز میں مدد دیتے ہیں۔
اسی طرح، 'BYD' کمپنی نے اپنی سمارٹ گاڑیوں میں مربوط گیمنگ پلیٹ فارمز اور سمارٹ کاک پٹ سسٹمز کا مظاہرہ کیا، جو مستقبل کی اسمارٹ موبیلیٹی کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔
'CreateAI' نے بھی ورچوئل اوتارز اور اے آئی پر مبنی نان پلیئربل کریکٹرز (NPCs) پر مشتمل اگلی نسل کی ٹیکنالوجی پیش کی، جسے میٹا ورس کے مستقبل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
عبداللہ الحیمد نے کہا کہ ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ اور گیمنگ انڈسٹریز کو ازسرِنو تشکیل دینے میں جدید ٹیکنالوجیز کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، اور چینا جوائے جیسی نمائشیں AI پر مبنی جدت کی عکاسی کرتی ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مصنوعی ذہانت اس صنعت کی ترقی کا بنیادی محرک بن چکی ہے، اور مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی ترقی کی نئی راہیں کھولے گی۔
الحیمد نے کہا کہ عالمی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ لیڈرز کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنا، جدت اور صارف تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔
بریج سمٹ 2025، جو دسمبر میں ابوظہبی میں منعقد ہو رہا ہے، میڈیا، گیمنگ، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے عالمی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا۔ اس کا مقصد سرمایہ کاری، تعاون، اور اختراعی منصوبوں کو فروغ دینا ہے، خصوصاً چین اور امارات کے درمیان۔
یہ سربراہی اجلاس بریج کی اس کوشش کا تسلسل ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل کانٹینٹ اور عالمی مواصلاتی طریقوں کے مستقبل کو تشکیل دینے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔