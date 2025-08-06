غزہ میں انسانی امداد جاری، یو اے ای کا 64واں فضائی آپریشن، 45 امدادی ٹرک بھی روانہ

ابوظہبی، 6 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت میں انسانی ہمدردی پر مبنی مہمات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غزہ کی پٹی میں آج "برڈس آف گوڈنس" منصوبے کے تحت 64واں فضائی امدادی مشن مکمل کیا گیا، جو "آپریشن الفارس الشهم 3" کا حصہ ہے۔
یہ فضائی مشن ہاشمی مملکت اردن کے تعاون سے جبکہ فرانس، جرمنی اور بیلجیم کی شراکت سے مکمل کیا گیا، جس کا مقصد ان علاقوں تک امداد پہنچانا ہے جہاں زمینی رسائی مشکل ہے۔
حکام کے مطابق، آج کے فضائی آپریشن کے بعد اب تک کل 3,851 ٹن سے زائد امدادی سامان غزہ کی پٹی کے ان علاقوں میں گرایا جا چکا ہے جو زیادہ متاثر اور انتہائی ضرورت مند تصور کیے جا رہے ہیں۔
امدادی اشیاء میں ضروری غذائی اجناس اور ہنگامی بنیادوں پر درکار انسانی امداد شامل ہے، جنہیں زمینی رسائی ممکن نہ ہونے کے باعث ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچایا گیا۔
فضائی امداد کے ساتھ ساتھ، آج متحدہ عرب امارات کی جانب سے 45 امدادی ٹرک بھی غزہ روانہ کیے گئے، جن میں کھانے پینے کی اشیاء شامل تھیں۔ یہ اقدام امارات کی جاری انسانی خدمات اور فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے عزم کا حصہ ہے۔
یو اے ای نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر غزہ کے عوام کو ہوا، زمین اور سمندر کے راستے امداد کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھے گا۔ یہ اقدام امارات کی دیرینہ انسانی اقدار اور عالمی سطح پر امدادی سرگرمیوں میں قیادت کے کردار کا عکاس ہے۔