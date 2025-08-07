ادنوک ڈسٹری بیوشن کا خالص منافع میں 12.2 فیصد اضافہ

ابوظہبی، 7 اگست 2025 (وام)--ادنوک ڈسٹری بیوشن نے سال 2025 کی پہلی ششماہی میں اپنی آمدنی اور خالص منافع میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ مالیاتی رپورٹ کے مطابق، EBITDA میں سال بہ سال (YoY) 10 فیصد اضافہ ہوا جس کی مالیت 566 ملین امریکی ڈالر رہی، جبکہ خالص منافع 12.2 فیصد بڑھ کر 358 ملین ڈالر تک جا پہنچا۔
کمپنی نے بتایا کہ پہلی ششماہی کے دوران ایندھن کی فروخت 7.62 ارب لیٹر رہی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.6 فیصد زیادہ ہے، اور یہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔
ادنوک ڈسٹری بیوشن نے صرف ایندھن ہی نہیں بلکہ اپنے غیر ایندھن پر مبنی ریٹیل کاروبار میں بھی 14.9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا، جب کہ ٹرانزیکشنز کی تعداد میں 10.4 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ان اعداد و شمار کو کمپنی کی پالیسیوں اور صارفین کی بڑھتی دلچسپی کا مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔
کمپنی نے 2025 کی پہلی ششماہی کے دوران 47 نئے سروس اسٹیشنز قائم کیے، جس کے بعد ادنوک ڈسٹری بیوشن کے اسٹیشنز کی مجموعی تعداد تقریباً 940 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق، ان میں سے زیادہ تر اسٹیشنز سعودی عرب میں قائم کیے گئے ہیں، جو کہ خطے میں کمپنی کی توسیع کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کمپنی نے اپنے E2GO الیکٹرک گاڑی چارجنگ نیٹ ورک کو پورے امارات میں پھیلایا ہے، اور اب 300 سے زائد چارجنگ پوائنٹس دستیاب ہیں۔ اس اقدام کو ماحولیاتی تحفظ اور مستقبل کی نقل و حمل کی ضروریات سے ہم آہنگ قرار دیا جا رہا ہے۔