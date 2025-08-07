پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کے درمیان شارجہ میں کرکٹ سیریز، ایشیا کپ کی تیاریوں کا آغاز

شارجہ، 7 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات، پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایک بین الاقوامی سیریز کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ میچز شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں 29 اگست سے 7 ستمبر 2025 تک منعقد ہوں گے۔
یہ سیریز ایشیا کپ 2025 کے لیے ٹیموں کی تیاریوں کا حصہ ہے، جو ستمبر میں متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں ہونے جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق، یہ ٹورنامنٹ نہ صرف کھلاڑیوں کی کارکردگی بڑھانے میں مدد دے گا بلکہ ان کے فٹنس لیول اور میچ پریکٹس کو بھی بہتر کرے گا۔
ایشیا کپ میں خطے کی بڑی کرکٹ ٹیمیں شرکت کریں گی، جس سے مقابلوں کی سطح بلند ہونے کی توقع ہے۔ شائقین کرکٹ کو نہ صرف میدان میں بلکہ ٹی وی نشریات کے ذریعے بھی جوش و خروش سے بھرپور مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔
ٹورنامنٹ کا سب سے دلچسپ پہلو روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والا میچ ہوگا، جو ہمیشہ سے شائقین کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے حالیہ عرصے میں کرکٹ کے میدان میں بہتر کارکردگی دکھائی ہے، اور اب وہ ایشیا کی بڑی ٹیموں کے خلاف عمدہ کارکردگی کے لیے پُرعزم ہے۔