راس الخیمہ پولیس کے افسر یورپ کی بلند ترین چوٹی پر یو اے ای کا پرچم لہرانے میں کامیاب

راس الخیمہ، 7 اگست 2025 (وام)--راس الخیمہ پولیس کے ایک افسر نے یورپ کی بلند ترین چوٹی "ماؤنٹ ایلبرس" کو سر کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ پانچ روزہ سخت مہم کے بعد، میجر ابراہیم سیف المزروعی نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا اور متحدہ عرب امارات کا پرچم اور راس الخیمہ پولیس کا نشان چوٹی پر لہرا دیا۔
یہ پہاڑی چوٹی روس میں واقع ہے اور اس کی بلندی 5,642 میٹر ہے۔ میجر المزروعی اس کارنامے کو سر انجام دینے والے راس الخیمہ پولیس کے پہلے افسر بن گئے ہیں، جنہوں نے "سیون سمٹس" (دنیا کی سات بلند ترین چوٹیاں) میں سے کسی ایک کو سر کیا ہے۔
راس الخیمہ پولیس کے کمانڈر انچیف، میجر جنرل علی عبداللہ بن علوان النعیمی نے میجر المزروعی کے عزم، استقامت اور حوصلے کو سراہتے ہوئے انہیں زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف ادارے کے لیے باعث فخر ہے بلکہ دیگر افسران کے لیے بھی ایک مثال ہے۔
میجر المزروعی نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماؤنٹ ایلبرس کی چوٹی پر UAE کا پرچم اور راس الخیمہ پولیس کا نشان لہرانا ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے اس عالمی چیلنج میں مدد فراہم کرنے پر پولیس قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ کامیابی اُن کے عزم اور بلند حوصلے کی علامت ہے، جو آئندہ بھی اُن کی رہنمائی کرے گا۔
اس مہم کے دوران میجر المزروعی کو کئی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں شدید سرد موسم، کم آکسیجن، تیز ہوائیں اور کھڑی چڑھائیاں شامل تھیں۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود، وہ کامیابی سے چوٹی تک پہنچنے میں سرخرو ہوئے۔