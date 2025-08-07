ولی عہد عجمان سے سلواکیہ کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

عجمان، 7 اگست 2025 (وام)--عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین، عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی سے متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ سلواکیہ کے نئے سفیر، پاوول پانیس نے ان کے عہدے کے آغاز پر تعارفی ملاقات کی۔
شیخ عمار نے سفیر پانیس کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سلواکیہ کے سفیر کے دورِ تعیناتی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت اور مضبوطی حاصل ہوگی۔
ملاقات کے دوران متعدد شعبوں میں مشترکہ تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی، تاکہ دونوں دوست ممالک کے باہمی مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔ ولی عہد نے کہا کہ امارات دنیا کے تمام دوست ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔
سفیر پاوول پانیس اور ان کے ہمراہ وفد نے عجمان کے ولی عہد کی گرم جوشی اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امارت عجمان میں مختلف شعبوں میں جاری ترقیاتی عمل کو سراہا اور اسے مثالی قرار دیا۔
ملاقات میں متعدد اعلیٰ حکام اور سرکاری عہدیدار بھی شریک تھے۔