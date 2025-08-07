صدرِ امارات شیخ محمد بن زاید کا روس کا سرکاری دورہ، ماسکو پہنچنے پر پرتپاک استقبال

ماسکو، 7 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سرکاری دورے پر روسی فیڈریشن کے دارالحکومت ماسکو پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
روسی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی، صدرِ امارات کے طیارے کو روسی فضائیہ کے فوجی طیاروں نے پروٹوکول کے تحت خوش آمدید کہا اور اسکواٹ کیا۔
متحدہ عرب امارات کے صدر کی ماسکو کے ونوکووو ایئرپورٹ پر آمد کے موقع پر باقاعدہ استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جہاں امارات اور روس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ اس موقع پر اعزازی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، جبکہ روسی حکام کی ایک بڑی تعداد نے صدر شیخ محمد بن زاید کا استقبال کیا۔
امارات کے صدرِ کے ہمراہ ااس اہم دورے میں ایک اعلیٰ سطحی سرکاری وفد بھی موجود ہے، جس میں نائب چیئرمین صدارتی عدالت برائے خصوصی امور، شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان؛ صدر کے مشیر، شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان؛ سیکریٹری جنرل سپریم کونسل برائے قومی سلامتی، علی بن حمد الشامسی؛ وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی، ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر؛ وزیر برائے غیر ملکی تجارت، ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی؛ وزیر سرمایہ کاری، محمد حسن السویدی؛ وزیر مملکت، احمد علی الصایغ؛ صدر کے مشیر برائے اسٹریٹجک تحقیق و جدید ٹیکنالوجی امور، فیصل عبدالعزیز البنّائی؛ صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے سربراہ، ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی؛ اور متحدہ عرب امارات کے سفیر برائے روسی فیڈریشن، ڈاکٹر محمد احمد الجابر شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، متعدد دیگر اعلیٰ حکام بھی صدرِ امارات کے ہمراہ اس اہم سرکاری دورے میں شریک ہیں۔