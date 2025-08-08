شارجہ میں پہلی عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ کی تیاریاں عروج پر

شارجہ، 8 اگست، 2025 (وام)--شارجہ کے نائب حکمران اور ایگزیکٹو کونسل کے نائب چیئرمین، عزت مآب شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی کی سرپرستی میں متحدہ عرب امارات میں پہلی مرتبہ عالمی بیڈمنٹن کپ کے انعقاد کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔
یہ بین الاقوامی ایونٹ 11 سے 14 دسمبر 2025 تک شارجہ کے ساحلی شہر خورفکاں میں منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں شارجہ اسپورٹس کونسل میں آرگنائزنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں ٹورنامنٹ سے متعلق مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
بین الاقوامی بیڈمنٹن فیڈریشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ چیمپئن شپ، جو کہ بیڈمنٹن کی پہلی آؤٹ ڈور عالمی مقابلہ ہوگی، شارجہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس ایونٹ کی میزبانی یو اے ای بیڈمنٹن فیڈریشن کرے گی، جبکہ اس کا انتظام شارجہ اسپورٹس کونسل کے تعاون سے انجام دیا جائے گا۔
اجلاس کی صدارت آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین عبدالملک محمد جانی نے کی، جبکہ نورا حسن الجزمی بطور نائب چیئرپرسن اور دیگر ذیلی کمیٹیوں کے سربراہان بھی موجود تھے جنہیں مختلف انتظامی ذمے داریاں سونپی گئی ہیں۔
اجلاس کے دوران ٹورنامنٹ کے انعقاد سے متعلق عملی منصوبہ بندی، انتظامی ذمے داریوں کی تقسیم، اور مقامی کھلاڑیوں کی تربیت جیسے نکات زیر غور آئے۔ اس موقع پر نئے ریفری حضرات کے لیے ٹریننگ ورکشاپس کے انعقاد کی تجویز بھی پیش کی گئی، تاکہ مقامی سطح پر مہارت کو فروغ دیا جا سکے۔
مزید برآں، کمیٹی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ایونٹ سے قبل مختلف تشہیری تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ عوامی دلچسپی اور جوش و خروش کو بڑھایا جا سکے۔
اس عالمی ٹورنامنٹ کے لیے خورفکاں بیچ کو بطور مقام منتخب کیا گیا ہے، جبکہ یورپی اور ایشیائی چیمپئن شپ کے بعد ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔