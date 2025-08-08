بیجنگ میں زاید چیریٹی رن اور گریٹ وال میراتھن کے لیے رجسٹریشن کا آغاز

ابوظہبی، 8 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان ثقافتی اور کھیلوں کے شعبے میں تعاون کے تحت آئندہ ماہ بیجنگ میں منعقد ہونے والی "ہوایرو گریٹ وال میراتھن" اور "زاید چیریٹی رن 2025" کے لیے رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ بین الاقوامی ایونٹ 21 ستمبر 2025 کو منعقد کیا جائے گا۔
یہ دوڑ زاید چیریٹی رن کی اعلیٰ منتظم کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، جو کہ متحدہ عرب امارات اور چین کے مابین دوستانہ تعلقات اور باہمی اشتراک کی علامت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ یہ رن ایک عالمی سیریز کا حصہ ہے، جس میں یو اے ای، برازیل، مصر، امریکہ اور ہنگری جیسے ممالک شامل ہیں۔
چینی ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کی A1 کیٹیگری میں شامل گریٹ وال میراتھن میں 51 ہزار سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس دوڑ کا آغاز یانچی جھیل انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر، بیجنگ سے ہوگا، اور اختتام موتیانیو گریٹ وال کے سیاحتی مقام پر کیا جائے گا۔ دورانِ رن راستے میں متعدد تاریخی اور ثقافتی مقامات بھی شامل کیے گئے ہیں۔
زاید چیریٹی رن کی بنیاد 2001 میں ابوظبی میں رکھی گئی تھی تاکہ مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کی انسان دوستی اور رفاہی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا جا سکے۔ اب تک اس رن کے ذریعے 17 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی رقم طبی اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے جمع کی جا چکی ہے، جب کہ 613,000 سے زائد افراد مختلف ممالک میں اس دوڑ میں حصہ لے چکے ہیں، جن میں نیویارک، قاہرہ اور اب بیجنگ شامل ہیں۔
اعلیٰ منتظم کمیٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد ہلال الکعبی 18 اگست کو بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، جس میں ایونٹ کی مکمل تفصیلات کا اعلان کیا جائے گا۔ اس موقع پر بیجنگ میں قائم یو اے ای سفارتخانہ اور متعدد چینی سرکاری ادارے بھی تعاون کریں گے۔
چینی شہری مقامی میراتھن پلیٹ فارمز اور وی چیٹ کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں، جب کہ اماراتی کھلاڑیوں، یو اے ای کے رہائشیوں، سفارتی عملے اور دیگر افراد کے لیے علیحدہ چینلز مختص کیے گئے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 🔗 رجسٹریشن لنک فراہم کیا گیا ہے۔
مرکزی دوڑ سے قبل 20 ستمبر کو روبوٹ ریس، فیملی ایونٹس اور خصوصی افراد (People of Determination) کے لیے علیحدہ سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 19 تا 21 ستمبر تک موتیانیو گریٹ وال پر ثقافتی تقریبات بھی منعقد ہوں گی، جو 21 ستمبر کو ایوارڈز کی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوں گی۔