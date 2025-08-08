ولی عہد عجمان سے انڈونیشیا کے سفیر کی تعارفی ملاقات، باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق

عجمان، 8 اگست، 2025 (وام)--عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین، عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی سے متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ انڈونیشیا کے نئے سفیر، حسین باگیس نے تعارفی ملاقات کی۔ یہ ملاقات سفیر کی امارات میں تعیناتی کے آغاز پر خیرسگالی کے جذبے کے تحت انجام پائی۔
شیخ عمار نے انڈونیشی سفیر کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہوئے ان کے لیے نئے سفارتی منصب پر کامیابی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور اُمید ظاہر کی کہ ان کی تعیناتی سے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے باہمی مفادات کے پیش نظر مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ خاص طور پر معاشی، تجارتی، اور ترقیاتی میدانوں میں روابط کو مضبوط کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
سفیر حسین باگیس نے ولی عہد عجمان کا پرخلوص خیرمقدم اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے امارت عجمان میں ترقی کے جاری عمل کو سراہا اور کہا کہ انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات خصوصاً عجمان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے۔
ملاقات میں متعدد اعلیٰ حکام بھی شریک تھے، جنہوں نے دونوں ممالک کے مابین جاری تعاون کو مزید فعال بنانے پر اتفاق کیا۔