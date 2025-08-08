بلجیم میں مصنوعی ذہانت کے اخلاقی استعمال کے لیے 12 نکاتی رہنما اصول جاری

برسلز، 8 اگست، 2025 (وام)--بلجیم کے ایڈورٹائزنگ کونسل نے ملکی اشتہاری شعبے کے ساتھ اشتراک سے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے اخلاقی استعمال سے متعلق 12 رہنما اصولوں پر مشتمل ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ یہ اصول جمعے کے روز متعارف کروائے گئے اور ان کا مقصد شہریوں کے مفادات کا تحفظ، شفافیت، اور ذمہ دارانہ ٹیکنالوجی کا فروغ ہے۔
نئے اصولوں میں انسانی وقار اور پرائیویسی کو ترجیح دینا، اے آئی کے استعمال میں شفافیت، کمزور طبقات کا تحفظ، اور ماحولیاتی اثرات سے آگاہی جیسے نکات شامل ہیں۔ یہ رہنما خطوط یورپی یونین کے نئے اے آئی قانوناتی فریم ورک کے مطابق تشکیل دیے گئے ہیں، جو 2 اگست 2025 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔
ایڈورٹائزنگ کونسل کے چیئرمین مارک فریڈرکس نے کہا کہ بلجیم کی کوشش ہے کہ وہ اخلاقی اے آئی اپنانے میں ایک متحرک رہنما ملک کے طور پر ابھرے، تاکہ دھوکہ دہی، گمراہ کن اثرات اور صارفین کے ساتھ چالاکی پر مبنی رویے سے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے آئی کا استعمال تخلیقی صلاحیت، سچائی اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی جگہ لینے کے لیے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ذاتی معلومات صرف واضح، مقصدی اور مخصوص اجازت کے ساتھ ہی استعمال کی جا سکتی ہیں، جبکہ اے آئی سے تیار کردہ تصاویر کی شناخت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
یہ رہنما اصول تمام بڑے اشتہاری اداروں، برانڈز، اور ٹیکنالوجی فراہم کنندگان کی مشاورت سے ترتیب دیے گئے ہیں، جن میں موجودہ قوانین اور ضوابط کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ یہ اصول عملی رہنمائی کے طور پر سامنے لائے گئے ہیں، تاکہ اشتہارات بنانے، نشر کرنے اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے تمام فریق ان پر عمل کر سکیں۔
ان اصولوں پر عملدرآمد کی نگرانی "جیری فار ایتھیکل پریکٹسز" (JEP) کے ذمہ ہوگی، جو خاص طور پر شفافیت اور صارف کی رضامندی کے پہلوؤں پر نظر رکھے گی۔
بلجیم کے وزیر برائے صارفین کا تحفظ روب بیندرز نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہاکہ،"مصنوعی ذہانت اشتہاری صنعت کے لیے نئی راہیں کھولتی ہے، مگر اس کے ساتھ گمراہ کن ہتھکنڈوں یا غیر ضروری اثراندازی جیسے خطرات بھی وابستہ ہیں۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ موجودہ قوانین کا مکمل اطلاق یقینی بنایا جائے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ خود شعبہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر رہا ہے۔"