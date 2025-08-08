بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے درخواست دہندگان کے لیے 11 اگست آخری تاریخ مقرر

ابوظہبی، 8 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق نے 2025-2026 فال سیشن میں بیرون ملک تعلیمی وظائف کے لیے درخواست دہندگان کو ہدایت دی ہے کہ وہ 11 اگست 2025 تک اپنی یونیورسٹی داخلہ پیشکشوں کو قبول یا مسترد کرنے کے فیصلے وزارت کے الیکٹرانک پورٹل کے ذریعے مکمل کریں۔
وزارت نے واضح کیا ہے کہ پروگرام کی منظوری کی تصدیق اور تمام باقی مراحل کی تکمیل مقررہ تاریخ تک ضروری ہے، تاکہ اسکالرشپ عمل میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تمام تقاضے بروقت مکمل کریں تاکہ درخواست کے عمل میں آسانی اور تیزی برقرار رکھی جا سکے۔
وزارت نے طلباء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی "UAE Pass" ایپلیکیشن کو فعال کریں اور وزارت کی ویب سائٹ پر موجود "اسٹوڈنٹ اینڈ اسکالرشپ رجسٹریشن" سروس کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ معلومات اور دستاویزات مکمل کریں۔ مقررہ ڈیڈ لائنز پر عمل نہ کرنے کی صورت میں درخواست کے عمل میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔
وزارت نے درخواست دہندگان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو باقاعدگی سے مانیٹر کریں، ادارہ جاتی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی اضافی تقاضے کو فوری طور پر مکمل کریں۔
وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق کے مطابق طلباء کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، جس سے درخواست دینے کا وقت محض 90 سیکنڈ تک محدود ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ درکار دستاویزات میں 86 فیصد کمی اور 59 اعلیٰ تعلیمی اداروں میں فوری رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔