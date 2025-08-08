غزہ کے لیے امارات کا 66واں فضائی ریلیف آپریشن مکمل

غزہ، 8 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمعے کے روز غزہ کی پٹی میں اپنے فلاحی منصوبے "برڈس آف گوڈنس" کے تحت 66واں فضائی امدادی آپریشن مکمل کیا۔ یہ اقدام بڑے پیمانے پر جاری "آپریشن الفارس الشهم 3" کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ یہ فضائی امداد ہاشمی مملکتِ اردن کے تعاون سے فراہم کی گئی، جبکہ جرمنی، بیلجیم، فرانس، نیدرلینڈز اور اٹلی نے بھی اس میں حصہ لیا۔ شریک طیاروں نے نئی غذائی اشیاء اور ہنگامی امدادی سامان خاص طور پر ان علاقوں تک پہنچایا جو زمینی راستوں سے ناقابلِ رسائی ہیں۔ اس کوشش کا مقصد غزہ کے بے گھر اور متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف فراہم کرنا ہے۔
اطلاعات میں کہا گیا کہ اس تازہ کارروائی کے بعد غزہ میں فضائی طور پر پہنچائی گئی امداد کا مجموعی حجم 3 ہزار 873 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے، جو فلسطینی عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی پائیدار وابستگی اور عالمی انسانی ہمدردی کی کاوشوں میں اس کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔
مزید یہ کہ امارات نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ خطے اور دنیا کے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے گا تاکہ امداد تیزی سے اور مؤثر انداز میں، غزہ کی آبادی کی فوری ضروریات کے مطابق پہنچائی جا سکے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔