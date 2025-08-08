امارات کی اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی شدید مذمت — عالمی برادری سے فوری اقدام کا مطالبہ

ابوظہبی، 8 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی حکومت کے غزہ پر قبضے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، جن میں مزید معصوم جانوں کا ضیاع اور غزہ میں انسانی بحران کی سنگینی میں اضافہ شامل ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ایسے غیر قانونی اقدامات کو روکنا چاہیے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ بیان میں زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ محض سیاسی اختیار نہیں بلکہ ایک اخلاقی، انسانی اور قانونی تقاضا ہے۔
وزارت نے واضح الفاظ میں اس بات کو مسترد کیا کہ فلسطینیوں کے ناقابلِ تنسیخ حقوق پر کسی قسم کی دست درازی یا جبری بے دخلی کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی کا سلسلہ روکا جا سکے اور خطے میں ایسا پھیلاؤ نہ ہو جو مزید تشدد، تناؤ اور عدم استحکام کا باعث بنے۔ امارات نے مطالبہ کیا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری اور مربوط کوششیں کی جائیں۔
مزید برآں، وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے تاریخی اور ثابت قدم مؤقف کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ سیاسی لائحہ عمل اپنانا ناگزیر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں پائیدار امن اور استحکام ممکن نہیں، اور یہ ہدف صرف دو ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔