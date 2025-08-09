غزہ میں متحدہ عرب امارات کا 67واں فضائی امدادی آپریشن

غزہ، 9 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے ہفتے کے روز غزہ کی پٹی میں اپنے فلاحی پروگرام "برڈس آف گوڈنس" کے تحت 67واں فضائی امدادی آپریشن مکمل کیا۔ یہ اقدام بڑے پیمانے پر جاری "آپریشن الفارس الشهم 3" کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ فضائی امداد ہاشمی مملکتِ اردن کے تعاون سے فراہم کی گئی، جبکہ جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور یونان نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس آپریشن کے ذریعے غزہ کے عوام کے لیے ضروری غذائی سامان پہنچایا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات کی کئی فلاحی تنظیموں اور اداروں نے بھرپور تعاون کیا۔
اطلاعات میں کہا گیا کہ اس تازہ کارروائی کے بعد غزہ میں فضائی طور پر پہنچائی گئی امداد کا مجموعی حجم 3 ہزار 892 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے، جو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے امارات کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ اقدامات نہ صرف عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کے منصوبوں میں امارات کے قائدانہ کردار کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ اس کے اس مستقل عزم کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ وہ اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو انسانی فلاح اور عالمی یکجہتی کے فروغ کے لیے بروئے کار لاتا رہے گا۔