یو اے ای کی جانب سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیرمقدم

ابوظہبی، 9 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ آذربائیجان اور جمہوریہ آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے سفارتکاری کی ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے، جو مکالمے کی کامیابی اور اچھے ہمسایہ تعلقات و پُرامن بقائے باہمی کے اصولوں کو مزید تقویت دیتی ہے۔
وزیرِ مملکت احمد علی السایغ نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علییف اور جمہوریہ آرمینیا کے وزیرِاعظم نکول پشینیان کی دانشمندی اور امن کے لیے ان کی خواہش کو سراہا۔
السایغ نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے پرامن حل اور مکالمے کے لیے مضبوط عزم کی عکاسی کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ علاقائی مسائل اور تنازعات کا حل اجتماعی سفارتی کوششوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس مثبت اور تعمیری کامیابی کے حصول میں انتھک کوششوں کو بھی سراہا، اور کہا کہ یو اے ای شراکت داری اور مکالمے کے پل قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور قفقاز (Caucasus) خطے میں امن و سلامتی بڑھانے والے ہر اقدام کی حمایت کرتا ہے۔
السایغ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے آذربائیجان اور آرمینیا دونوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اور یو اے ای کا یقین ہے کہ اس معاہدے کے بعد تعمیراتی تعاون کا ایک نیا دور شروع ہو گا، جو دونوں عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا اور خطے میں مستقبل کے ترقیاتی عمل کو آگے بڑھائے گا۔