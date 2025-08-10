غزہ کے لیے امارات کی امدادی سرگرمیاں جاری، دو ہفتوں میں 10 قافلے رفح کراسنگ سے داخل

ابوظہبی، 10 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے غزہ کے عوام کی معاونت کے لیے اپنی انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران مصر کی رفح کراسنگ کے ذریعے دس امدادی قافلے روانہ کیے۔ یہ اقدامات آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ کے تحت انجام دیے گئے۔
ان قافلوں میں 214 ٹرک شامل تھے جن میں 4,565 ٹن سے زائد امدادی سامان موجود تھا، جس میں غذائی اجناس، ضروری آلات اور پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کے لیے پائپ شامل تھے۔
اماراتی امدادی ٹیم، جو العریش شہر میں تعینات ہے، امداد کی درست لوڈنگ، رفح کراسنگ کے ذریعے اس کی ترسیل اور غزہ میں مستحقین تک پہنچانے کے تمام مراحل کی نگرانی کرتی ہے۔ ٹیم فیلڈ میں ہر پہلو کا قریب سے جائزہ لیتی ہے تاکہ امداد تیزی اور مؤثر طریقے سے تقسیم ہو سکے۔
جنگ بندی کے آغاز سے امارات نے اپنی امدادی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے، تاکہ غزہ کے عوام کو مشکل انسانی حالات سے نمٹنے میں مدد دی جا سکے۔ ان اقدامات سے نہ صرف انسانی بحران میں کمی آئی ہے بلکہ سب سے زیادہ متاثر اور کمزور طبقات کو ضروری سہولیات فراہم کرنے میں بھی خاطرخواہ پیش رفت ہوئی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے اس عزم کو دہرایا کہ وہ فلسطینی عوام کی مدد، موجودہ حالات کے اثرات میں کمی اور غزہ کے بھائیوں کے ساتھ پختہ یکجہتی جاری رکھے گا۔