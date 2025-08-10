سوڈان میں امن و استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی غیر متزلزل حمایت

ابوظہبی، 10 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ سوڈانی عوام کے ساتھ امن، استحکام اور باوقار مستقبل کے حصول کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔
خانہ جنگی کے آغاز سے ہی امارات نے فوری جنگ بندی، عام شہریوں کے تحفظ اور تمام متحارب فریقین کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں پر احتساب کے لیے علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کی مستقل حمایت کی ہے۔
امارات نے واضح کیا کہ وہ ایسے سول قیادت پر مبنی عمل کا حامی ہے جو سوڈانی عوام کی ضروریات کو کسی بھی گروہی مفاد پر مقدم رکھے۔
اسی تناظر میں یو اے ای نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ خانہ جنگی میں شامل فریق، نام نہاد پورٹ سوڈان اتھارٹی، کی جانب سے بے بنیاد الزامات اور منظم پروپیگنڈا میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو تنازع کے خاتمے اور استحکام کی بحالی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی من گھڑت مہم ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے ذریعے اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کی جاتی ہے، تاکہ جنگ کو طول دیا جا سکے اور حقیقی امن عمل کو روکا جا سکے۔
امارات نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا، مکالمے کو فروغ دے گا، عالمی حمایت کو متحرک کرے گا اور ایسے اقدامات میں حصہ ڈالے گا جو انسانی بحران کے خاتمے اور پائیدار امن کی بنیاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ کوششیں سوڈان کے عوام کی امن اور ترقی کی امنگوں کے مطابق ایک محفوظ اور مستحکم مستقبل کی تعمیر میں معاون ہوں گی۔