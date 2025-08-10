اماراتی صدر کا حمد جابر الحملى کے انتقال پر اظہارِ تعزیت

ابوظہبی، 10 اگست، 2025 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج حمد جابر الحملى کے انتقال پر ان کے اہلِ خانہ سے تعزیت کی۔
شیخ محمد بن زاید نے مرحوم کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا کرے اور لواحقین کو صبر و حوصلہ بخشے۔
اس موقع پر صدرِ امارات کے ہمراہ نائب چیئرمین صدارتی امور برائے خصوصی معاملات، عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر، عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن تحنون النہیان، اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔