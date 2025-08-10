فجیرہ میں گیس پائپ لائن کی منتقلی اور اپ گریڈیشن مکمل، شارجہ اتھارٹی کا انفراسٹرکچر مضبوط بنانے کا عزم

شارجہ، 10 اگست، 2025 (وام)--شارجہ بجلی، پانی اور گیس اتھارٹی (سیوا) نے امارت فجیرہ میں واقع اپنی اسٹریٹجک گیس پائپ لائن کی منتقلی اور ایڈجسٹمنٹ کا منصوبہ مکمل کر لیا۔ یہ کام کلبا ڈیپارٹمنٹ کی نگرانی میں اعلیٰ ترین حفاظتی اور معیاری تقاضوں کے مطابق انجام دیا گیا۔
منصوبہ نہ صرف گیس نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بناتا ہے بلکہ آپریشنل کارکردگی میں بھی نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ منتقل کی گئی پائپ لائن کی لمبائی 4,200 میٹر، قطر 10 انچ اور آپریٹنگ پریشر 60 بار ہے۔ منصوبے کی لاگت 85 لاکھ 85 ہزار درہم جبکہ پرانی پائپ لائن ہٹانے پر 12 لاکھ 50 ہزار درہم خرچ ہوئے۔
کلبا ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر انجینئر یوسف الحمادی نے وضاحت کی کہ یہ اقدام شارقہ میں قدرتی گیس کے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور پائیدار، محفوظ خدمات کی فراہمی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے تاکہ آبادی اور شہری ترقی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ منتقل کی گئی پائپ لائن قدرتی گیس کی سپلائی اور نیٹ ورک کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گی، جس سے کارکردگی اور نیٹ ورک کی پائیداری یقینی بنائی جا سکے گی۔