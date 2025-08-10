غزہ کی عوام کے لیے امداد جاری، متحدہ عرب امارات کا 68واں فضائی امدادی آپریشن مکمل

غزہ، 10 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی معاونت کے لیے اپنے انسانی ہمدردی کے اقدامات جاری رکھتے ہوئے آج آپریشن برڈس آف گوڈنس کے تحت 68واں فضائی امدادی مشن مکمل کیا۔ یہ مشن آپریشن الفارس الشهم 3 کا حصہ ہے، جو ہاشمی مملکتِ اردن کے تعاون سے اور جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم اور فرانس کی شراکت کے ساتھ انجام دیا گیا۔
امدادی کھیپ میں بنیادی غذائی اشیاء شامل تھیں، جنہیں متحدہ عرب امارات میں قائم متعدد فلاحی اداروں اور تنظیموں کی معاونت سے تیار کیا گیا تھا تاکہ مشکل انسانی حالات میں زندگی گزارنے والے غزہ کے شہریوں کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔
فضائی امداد کے علاوہ 20 ٹرکوں پر مشتمل 540 ٹن غذائی سامان زمینی راستوں سے غزہ پہنچایا گیا، جو امارات کی جانب سے خشکی اور فضا دونوں ذرائع سے ضروری اشیاء کی مسلسل فراہمی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
اس تازہ کارروائی کے بعد متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں فضائی طور پر پہنچائی گئی امداد کا مجموعی حجم 3,908 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری سامان شامل ہے۔ یہ سلسلہ امارات کے اس پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی مدد اور ان کے حوصلے کو بلند رکھنے میں ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔
امارات کے یہ اقدامات عالمی انسانی امدادی سرگرمیوں میں اس کے قائدانہ کردار کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں وہ علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحران زدہ علاقوں کے متاثرین کی تکالیف کم کرنے کے لیے فراخدلانہ تعاون کے اصول کو فروغ دے رہا ہے۔