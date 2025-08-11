گرمی سے بچاؤ کیلئے یو اے ای میں مزدوروں کے تحفظ کی وسیع پیمانے پر مہمات

ابوظہبی، 11 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات میں اس موسمِ گرما کے دوران میدان میں کام کرنے والے مزدوروں کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے وسیع پیمانے پر انسانی ہمدردی پر مبنی اقدامات جاری ہیں۔ یہ اقدامات اماراتی معاشرے — افراد اور اداروں — کی جانب سے مزدوروں کی حفاظت، فلاح اور حقوق کے لیے مضبوط عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔
مہمات میں ایئرکنڈیشنڈ آرام گاہیں، ٹھنڈے مشروبات، آئس کریم، مکمل کھانے، سن گلاسز، سن اسکرین کی فراہمی اور ہیٹ اسٹروک کے خطرات پر آگاہی مہمات شامل ہیں۔
وزارتِ انسانی وسائل و امارات کاری (MOHRE) کے مطابق، ہر سال 15 جون سے 15 ستمبر کے دوران دوپہر کے وقت کام پر پابندی کے عرصے میں ملک بھر میں 10,000 سے زائد ایئرکنڈیشنڈ آرام گاہیں قائم کی گئی ہیں، جن میں ڈلیوری ورکرز کے لیے تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ سہولتیں حکومتی اداروں اور نجی شعبے کے تعاون سے فراہم کی گئی ہیں۔
جنرل وومنز یونین کی مہم "سقیا، فاطمہ بنت مبارک" جولائی سے ستمبر تک جاری ہے، جس کے تحت ہزاروں مزدوروں میں پانی، جوس، کھجور، چھتریاں اور دیگر حفاظتی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ابوظبی پولیس نے فرسٹ ابوظبی بینک کے تعاون سے العین میں تعمیراتی مقامات پر پانی، سن گلاسز اور سن اسکرین فراہم کیے۔
دبئی میں فرجان دبئی نے، محمد بن راشد المکتوم گلوبل انیشیٹوز (MBRGI)، سقیا یو اے ای اور یو اے ای فوڈ بینک کے اشتراک سے، مزدوروں میں 20 لاکھ بوتلیں ٹھنڈے پانی، جوس اور منجمد اشیاء تقسیم کیں۔ اس مہم میں ریفریجریٹڈ ڈسٹری بیوشن گاڑیاں اور ورکر رہائش گاہوں میں فکسڈ فرجز استعمال کیے گئے، جن میں بڑی تعداد میں رضاکار شریک ہوئے۔
ادھر امارات ریڈ کریسنٹ عجمان نے عوامی مقامات پر 600 سے زائد مزدوروں کو پانی اور ٹھنڈے مشروبات فراہم کیے، جبکہ بیت الخیر سوسائٹی نے وزارت انسانی وسائل و امارات کاری کی مڈ ڈے ورک بین مہم میں شامل ہو کر مختلف سائٹس پر 550 کھانے، ٹھنڈا پانی اور جوس تقسیم کیے۔