عربی زبان کو ڈیجیٹل میدان میں مضبوط مقام دلانے میں یو اے ای کی نمایاں پیش رفت

ابوظہبی، 10 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے مصنوعی ذہانت (اے آئی کے مؤثر استعمال کے ذریعے عربی زبان اور اس کے ثقافتی ورثے کو ڈیجیٹل دنیا میں ضم کرنے کی مثال قائم کر دی ہے، جس سے یہ زبان علاقائی اور عالمی سطح پر مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے قابل بن رہی ہے۔
مختلف سرکاری ادارے اشاعت، تعلیم، لغت نویسی اور تخلیقی مواد جیسے شعبوں میں AI پر مبنی منصوبے متعارف کروا رہے ہیں۔
اہم منصوبوں میں سے ایک "عربی زبان کا تاریخی لغت" ہے، جو گزشتہ سال شارجہ — دارالحکمتِ عربی ثقافت — میں مکمل کیا گیا۔ یہ منصوبہ عربی زبان کی تاریخی ارتقائی دستاویزات کو محفوظ بناتا ہے۔
اس کے بعد "GPT عربی زبان کا تاریخی لغت" منصوبہ شروع کیا گیا، جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس زبان کو عالمی سطح پر پھیلانے کا ہدف رکھتا ہے۔ 20 ملین سے زائد عربی الفاظ پر مشتمل یہ اے آئی پر مبنی لغت صارفین کو تحریر و مطالعہ، متن کو ویڈیو میں تبدیل کرنے، اور نئی معلومات کے اضافے کی سہولت دیتی ہے۔ یہ منصوبہ عربی زبان اکیڈمی شارجہ اور امارات اسکالر ریسرچ سینٹر کے اشتراک سے چل رہا ہے۔
محمد بن راشد المکتوم نالج فاؤنڈیشن نے ڈیجیٹل کلچر اور علم کے فروغ کے لیے "ڈیجیٹل نالج ہب" متعارف کروایا، جو عربی میں ڈیجیٹل مواد کی تیاری، ذخیرہ اندوزی اور تنظیم کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ گزشتہ سال اس میں 8.5 ملین ڈیجیٹل آئٹمز اور 800,000 سے زائد عناوین شامل ہو چکے ہیں۔
ابوظہبی عربی لینگویج سینٹر نے اے آئی پر مبنی متعدد اشاعتی منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں عربی-انگریزی ڈیجیٹل لغت بھی شامل ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا جامع اے آئی اور کمپیوٹیشنل لسانیات پر مبنی لغت منصوبہ ہے۔ یہ 7,000 سے زائد جدید بنیادی اصطلاحات کا احاطہ کرتا ہے اور خودکار تلفظ، سادہ تعریفیں، مثالیں، تصاویر اور درست گرامر و معنوی درجہ بندی فراہم کرتا ہے۔
نیویارک یونیورسٹی ابوظبی اور زاید یونیورسٹی کے ساتھ مل کر "بیلنسڈ عربک ریڈ ایبیلیٹی کارپس" (BAREC) منصوبہ بھی لانچ کیا گیا ہے، جس کا مقصد 10 ملین الفاظ پر مشتمل ادبی و موضوعاتی ذخیرہ تیار کرنا ہے۔
حالیہ ابوظہبی انٹرنیشنل بک فیئر میں "ڈیجیٹل اسکوائر" کا آغاز کیا گیا، جو اے آئی کے استعمال کو کتب اور اشاعت میں فروغ دینے کے لیے ایک ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔
متعدد تعلیمی ادارے بھی عربی زبان کی تدریس میں اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے شروع کر رہے ہیں، تاکہ زبان کے فروغ اور تدریسی معیار کو عالمی معیار تک پہنچایا جا سکے۔