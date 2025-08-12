شارجہ کے حکمران کی جانب سے شارجہ نیشنل آرکائیوز کے نئے ادارے کے قیام کا حکم نامہ جاری

شارجہ، 12 اگست، 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران، عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے شارجہ آرکائیوز کے لیے نئے ادارے کے قیام کا باضابطہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔
امیری فرمان کے تحت شارجہ نیشنل آرکائیوز کے عمومی تنظیمی ڈھانچے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ ایگزیکٹو کونسل اس فرمان کی روشنی میں ضروری اقدامات کرے گی۔ ان اقدامات میں ادارے کا تفصیلی تنظیمی فریم ورک تشکیل دینا، مختلف شعبہ جات کے لیے اسامیوں کی وضاحت اور دیگر اہم فیصلے منظور کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، عمومی ڈھانچے میں شامل محکموں سے متعلق کسی بھی ذیلی شعبے کے قیام، انضمام یا خاتمے کے امور پر بھی فیصلہ کیا جائے گا۔