اماراتی سائبر سکیورٹی سربراہ کا مالدیپ میں اہم دورہ، نئے سکیورٹی انفراسٹرکچر اور سائبر سکیورٹی سینٹر کا آغاز

مالے، 12 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی حکومت کے سربراہ برائے سائبر سکیورٹی ڈاکٹر محمد الکویتی نے مالدیپ کے سرکاری دورے میں شرکت کرتے ہوئے دارالحکومت مالے میں نئے سیفٹی اینڈ سکیورٹی بلڈنگ کا سنگِ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مالدیپ کے وزیر برائے ہوم لینڈ سکیورٹی و ٹیکنالوجی علی احسان، کمشنر آف پولیس اسماعیل نوین، مالدیپ پولیس سروس کے حکام اور منصوبہ نافذ کرنے والی اماراتی کمپنی پری سائٹ کے نمائندے بھی موجود تھے۔ یہ اقدام اماراتی قیادت کی ہدایات کا عکاس ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
نئی عمارت مالدیپ میں خود مختار انفراسٹرکچر کا ایک اہم مرکز ہوگی، جس میں جدید ڈیٹا سینٹر اور مالدیپ پولیس سروس کا سائبر سکیورٹی آپریشنز سینٹر قائم کیا جائے گا۔ یہ مراکز مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اینالیٹکس اور ڈیٹا سائنس سے تقویت یافتہ پلیٹ فارمز سے لیس ہوں گے، جو سکیورٹی خطرات کی نگرانی اور ان کا فوری جواب دینے، اعداد و شمار پر مبنی فیصلے کرنے، اور پیشگی تحفظ و آپریشنل منصوبہ بندی کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔
پری سائٹ منصوبے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق مکمل کرے گی، جامع تکنیکی ڈھانچہ فراہم کرتے ہوئے خود مختار ڈیٹا کے تحفظ اور آپریشنل استعداد میں بہتری کو یقینی بنائے گی۔ یہ منصوبہ مالدیپ کو جدید ڈیجیٹل سکیورٹی حل اپنانے میں مدد دے گا، خاص طور پر اتحادی ممالک کے تعاون سے۔
دورے کے دوران ڈاکٹر الکویتی نے مالدیپ پولیس سروس کے سائبر سکیورٹی آپریشنز سینٹر کا افتتاح بھی کیا، جس کا مقصد خطرات کی نگرانی، پتہ لگانے اور تجزیے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا اور سائبر حملوں سے نمٹنے کی تیاری کو بہتر بنانا ہے۔
مزید برآں، انہوں نے مالدیپ کے وزیر برائے حکومتی معلومات و ٹیکنالوجی اور نیشنل سائبر سکیورٹی سینٹر کے سربراہ سے باضابطہ ملاقاتیں کیں، جن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر سکیورٹی کے شعبے میں تعاون، ڈیجیٹل چیلنجز کا جائزہ، اور مصنوعی ذہانت و بگ ڈیٹا اینالیٹکس میں شراکت داری کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے امارات کے اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ اور ڈیجیٹل جدت کو فروغ دینے کے تجربات بھی شیئر کیے۔