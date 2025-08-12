محمد بن راشد ایرو اسپیس حب میں اسکائی سپورٹ کمپلیکس کا آغاز

دبئی، 12 اگست، 2025 (وام)--دبئی ساؤتھ میں واقع محمد بن راشد ایرو اسپیس حب (ایم بی آر اے ایچ) نے اسکائی سپورٹ کمپلیکس کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جو ہوا بازی سے متعلق خدمات کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ایک جدید سہولت ہے۔ ایرو اسپیس سپلائی چین زون میں قائم یہ لینڈ سائیڈ کمپلیکس 16,661 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس میں 14 پریمیم یونٹس شامل ہیں۔
یہ سہولت شاندار رسائی، لچک اور عالمی معیار کا انفراسٹرکچر فراہم کرتی ہے، جو ہوا بازی اور لاجسٹکس کے ترقی پذیر ماحول میں کاروبار کرنے کے خواہشمند اداروں کے لیے ایک مثالی انتخاب ہے۔ اسکائی سپورٹ کمپلیکس میں قائم کمپنیاں بونڈڈ فری زون کے اندر کام کرنے کے فوائد حاصل کریں گی، جس میں 100 فیصد غیر ملکی ملکیت کی اجازت اور دیگر فری زونز کے مقابلے میں اعلیٰ معیار کا انفراسٹرکچر شامل ہے۔ یہاں گودام، دفاتر اور کمرشل اسپیس کے لچکدار آپشنز دستیاب ہیں جو مختلف کاروباری ضروریات کے لیے موزوں ہیں۔
یہ کمپلیکس المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالکل قریب واقع ہے، جو آپریشنل رابطے اور دبئی ساؤتھ کے وسیع ایکو سسٹم تک بلا تعطل رسائی فراہم کرتا ہے۔ محمد الفلاسی، ڈپٹی سی ای او ایم بی آر اے ایچ، نے کہا کہ ہوا بازی کے شعبے میں مسلسل ترقی اور مقامی و بین الاقوامی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث ہم اپنے انفراسٹرکچر میں توسیع کر رہے ہیں۔ اسکائی سپورٹ کمپلیکس کا آغاز اسی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے شراکت داروں کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کرتے رہیں اور دبئی کی حیثیت کو ایک عالمی ہوا بازی مرکز کے طور پر مزید مستحکم کریں۔
ایم بی آر اے ایچ عالمی ہوا بازی کی صنعت کے اداروں کو اعلیٰ سطح کی کنیکٹیویٹی فراہم کرتا ہے اور یہ دنیا کی بڑی ایئر لائنز، پرائیویٹ جیٹ کمپنیوں، ایم آر اوز اور متعلقہ صنعتوں کے لیے ایک فری زون مقام ہے۔ یہ حب مینٹیننس سینٹرز، تربیتی اداروں اور تعلیمی کیمپسز کا بھی گھر ہے اور انجینئرنگ صنعتوں کو فروغ دے کر دبئی کو ایک نمایاں ایوی ایشن حب بنانے کے وژن کو تقویت دیتا ہے۔