2025 کی پہلی ششماہی میں دبئی چیمبر آف کامرس کی رکنیت حاصل کرنے والی کمپنیوں کی تعداد 35 ہزار سے تجاوز کر گئی

دبئی، 12 اگست، 2025 (وام)--دبئی چیمبر آف کامرس، جو دبئی چیمبرز کے تحت کام کرنے والے تین چیمبرز میں سے ایک ہے، نے 2025 کی پہلی ششماہی کی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس دوران چیمبر میں 35,532 نئی کمپنیوں نے رکنیت حاصل کی، جو سال بہ سال (YoY) کے لحاظ سے 4 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
رکن کمپنیوں کی برآمدات اور ری برآمدات کی مالیت پہلی ششماہی میں 171.9 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 18 فیصد زیادہ ہے۔ اس مدت کے دوران چیمبر نے 4,09,083 سرٹیفکیٹس آف اوریجن جاری کیے، جو 2024 کی پہلی ششماہی کے مقابلے میں 10 فیصد اضافہ ہے۔ مزید برآں، تقریباً 1.94 ارب درہم مالیت کے سامان کے لیے 2,961 اے ٹی اے کارنیٹس جاری اور موصول کیے گئے۔
دبئی چیمبرز کے چیئرمین انجینئر سلطان بن سعید المنصوری نے کہا کہ اعلیٰ حضرت شیخ محمد بن راشد المکتوم کے وژن کی روشنی میں دبئی تجارت اور سرمایہ کاری کا ایک نمایاں عالمی مرکز بنتا جا رہا ہے، اور امارات کا مربوط کاروباری ماحولیاتی نظام سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔
چیمبر نے 2025 کی پہلی ششماہی میں 60 مقامی کمپنیوں کی نئے عالمی منڈیوں میں توسیع میں معاونت کی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 76 فیصد اضافہ ہے۔ "نیو ہورائزنز" منصوبے کے تحت چیمبر نے جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ میں دو تجارتی مشنز بھیجے، جن میں تھائی لینڈ، فلپائن، انگولا اور موزمبیق کے دورے شامل تھے، اور اس دوران دبئی کی کمپنیوں اور مقامی کاروباری اداروں کے درمیان 1,076 بی ٹو بی ملاقاتیں ہوئیں۔
پہلی ششماہی میں چیمبر نے بزنس گروپس کے تعاون سے 27 قوانین اور مسودہ قوانین کا جائزہ لیا، جن میں نجی شعبے کی سفارشات کا 60 فیصد حصہ قبول کیا گیا۔ اسی عرصے میں بزنس گروپس اور بزنس کاؤنسلز کے ساتھ 98 ملاقاتیں ہوئیں، جو سال بہ سال 104 فیصد اضافہ ہے۔ مزید برآں، چیمبر نے برازیل، سلوواکیہ، پیرو، انڈونیشیا اور ہنگری کے سرمایہ کاروں کی نمائندگی کے لیے پانچ نئے بزنس کاؤنسلز قائم کیے۔
پہلی ششماہی میں چیمبر نے 19 قانونی تقریبات کا انعقاد کیا جن میں کاروباری برادری کے 1,414 افراد نے شرکت کی، جبکہ 94 ثالثی کیسز موصول ہوئے جن کی مجموعی مالیت 213.5 ملین درہم سے تجاوز کر گئی۔
دبئی چیمبرز کے تحت قائم دبئی سینٹر فار فیملی بزنس نے خاندانی کاروباروں کی پائیداری اور ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ دبئی کے محکمہ معیشت و سیاحت کے تعاون سے مرکز نے "فیملی بزنسز ان دی ایمریٹ آف دبئی: اے گائیڈ بک" شائع کی، جس میں خاندانی دولت کے تحفظ اور طویل المدتی ترقی کے لیے بہترین طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں۔