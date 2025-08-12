یورپین کمشنر برائے انسانی حقوق کا غزہ میں اسلحہ کی ترسیل روکنے کا مطالبہ

برسلز، 12 اگست، 2025 (وام)--کونسل آف یورپ کے کمشنر برائے انسانی حقوق مائیکل او فلیہرٹی نے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا باعث بننے والے ہتھیاروں کی ترسیل سے گریز کریں۔
منگل کو ایک بیان میں او فلیہرٹی نے کہا کہ، "غزہ میں تنازع خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اور انسانی مصائب کا باعث بن رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ بین الاقوامی اسلحہ تجارت کے قوانین کے تحت رکن ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان کے اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سبب نہ بنیں۔
او فلیہرٹی نے جرمنی سمیت بعض ممالک کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ کی ترسیل کو معطل یا محدود کرنے کے اقدامات کا ذکر کیا اور اس ضمن میں حکومتوں پر دباؤ ڈالنے اور آگاہی پیدا کرنے میں قومی انسانی حقوق کے اداروں کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے زور دیا کہ فوری طور پر مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔
کمشنر نے بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانے اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ، "میں غزہ تنازع پر انسانی حقوق کے مطابق ردعمل کی حمایت کے لیے رکن ممالک کے ساتھ اپنا رابطہ جاری رکھوں گا۔"