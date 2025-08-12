وزارت خارجہ کو متحدہ عرب امارات میں میانمار کے نئے سفیر سے اسناد کی کاپی موصول

ابوظہبی، 12 اگست 2025 (وام)--وزارت خارجہ و بین الاقوامی تعاون میں پروٹوکول امور کے معاون سیکرٹری سیف عبداللہ الشامسی نے متحدہ عرب امارات کے لیے میانمار کے نئے سفیر کیاؤ کیاؤ من کی اسناد کی کاپی وصول کر لی ہے۔
اس موقع پر سیف عبداللہ الشامسی نے نئے سفیر کو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ یونین آف میانمار کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے یو اے ای کی دلچسپی پر زور دیا۔
نئے سفیر نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی بصیرت افروز قیادت میں متحدہ عرب امارات کے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر حاصل کیے گئے ممتاز اور باوقار مقام کی تعریف کی۔