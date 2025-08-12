الدار کا فہد آئی لینڈ پر نئے رہائشی منصوبے کا آغاز

ابوظہبی، 12 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی رئیل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کمپنی، الدار پراپرٹیز نے فہد آئی لینڈ کے ساحلی علاقے میں ایک شاندار نیا رہائشی منصوبہ "فہد بیچ ٹیرسز" کا اعلان کیا ہے۔ یہ منصوبہ چھ خوبصورت رہائشی عمارتوں پر مشتمل ہے۔
اس نئے پراجیکٹ میں جدید طرز زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کی سہولیات موجود ہیں، جن میں جدید ترین فٹنس اسٹوڈیوز اور دیگر سرگرمیاں شامل ہیں۔ یہ منصوبہ رہائشیوں کو صحت مند اور پرسکون ماحول فراہم کرے گا۔
501 یونٹس پر مشتمل اس رہائشی کمیونٹی میں ایک سے چار بیڈ رومز کے پرتعیش اپارٹمنٹس، ڈوپلیکسز اور چھ انتہائی خصوصی پانچ بیڈ رومز کے پینٹ ہاؤسز بھی شامل ہیں۔
یہ منصوبہ فہد آئی لینڈ کے پائیدار اور ماحول دوست وژن کا حصہ ہے۔ فہد آئی لینڈ دنیا کا پہلا 'Fitwel-certified' جزیرہ ہے، اور فہد بیچ ٹیرسز کی عمارتیں ‘Fitwel 2-star’، ‘Estidama 3 Pearl’ اور 'LEED Gold' کی درجہ بندی کو حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔
اس منصوبے میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی قومیت کے خریدار 27 اگست 2025 سے یونٹس کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔