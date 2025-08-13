ابوظہبی میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا سنگ میل، 2017 سے اب تک 1,090 کامیاب آپریشن

ابوظہبی، 13 اگست 2025 (وام)--ابوظہبی نے خطے اور دنیا میں طبی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کرتے ہوئے آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔
محکمۂ صحت کے مطابق 2017 میں "حیات" — انسانی اعضاء اور بافتوں کے عطیہ اور ٹرانسپلانٹیشن کا قومی پروگرام — کے آغاز سے 2024 کے اختتام تک مجموعی طور پر 1,090 ٹرانسپلانٹس کامیابی سے مکمل کیے جا چکے ہیں۔
یہ اعلان اعضاء عطیہ کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ صرف 2024 میں ریکارڈ 290 ٹرانسپلانٹس کیے گئے، جن میں 7 دل، 142 گردے، 117 جگر، 22 پھیپھڑے اور 2 لبلبے کے ٹرانسپلانٹس شامل ہیں۔
ابوظہبی کا صحت کا شعبہ پیچیدہ آپریشنز، بشمول کثیر اعضاء کے ٹرانسپلانٹس اور روبوٹ کی مدد سے کی جانے والی سرجریز، میں عالمی معیار قائم کر رہا ہے، جن سے جراحی کی درستگی اور مریضوں کی بحالی کے نتائج بہتر ہوئے ہیں۔ یہ کامیابیاں چار بڑے ٹرانسپلانٹ مراکز — کلیولینڈ کلینک ابوظیبی، شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی (ایس کے ایم سی)، برجيل میڈیکل سٹی (بی ایم سی)، اور شیخ شخبوت میڈیکل سٹی (ایس ایس ایم سی) — کی خدمات سے ممکن ہوئیں۔
کلیولینڈ کلینک ابوظہبی، جو 2017 میں ملک کا پہلا ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر قائم ہوا، نے 2024 میں ہی 241 کثیر اعضاء کے ٹرانسپلانٹس کیے، جن میں ملک کی پہلے مشترکہ دل اور پھیپھڑے کے ٹرانسپلانٹس بھی شامل تھے۔ اس سے قبل 2023 میں خطے کی پہلی مشترکہ پھیپھڑا-جگر ٹرانسپلانٹ اور ملک کی پہلی "ٹرپل پیئرڈ کڈنی ایکسچینج" بھی مکمل کی گئی۔ یہ ادارہ ملک کا واحد ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ آئی سی یو اور واحد پھیپھڑا پیوندکاری پروگرام بھی چلاتا ہے۔
ایس ایچ اے شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی، جو "پیور ہیلتھ" کے تحت مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پلیٹ فارم ہے، نے 2024 میں 114 گردے کے ٹرانسپلانٹ مکمل کیں اور بالغ و بچوں کے لیے جگر کے ٹرانسپلانٹ پروگرام کو وسعت دی۔
شیخ شخبوت میڈیکل سٹی نے تحقیق اور تعلیم میں اپنی پہچان بنائی، 10 بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی اور 2023 میں لاس ویگاس میں آئی ایس او ڈی پی میں بہترین تحقیقی مقالے کا ایوارڈ حاصل کیا۔ شیخ شخبوت میڈیکل سٹی نے ملک میں پہلا کووڈ-مثبت ڈونر ٹرانسپلانٹ کیا اور 2022 میں سب سے زیادہ ڈونر استعمال کرنے والے ہسپتالوں میں دوسرا مقام حاصل کیا۔
برجيل میڈیکل سٹی نے بھی ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ میں نمایاں مقام حاصل کیا، جس میں ملک کا پہلا بچوں میں جیتے جاگتے ڈونر کے جگر کا ٹرانسپلانٹ، پہلا ABO-ناہم آہنگ گردے کا ٹرانسپلانٹ، اور صرف 5 ماہ کے بچے میں سب سے کم عمر جگر کا ٹرانسپلانٹ شامل ہیں۔
محکمۂ صحت ابوظہبی کی انڈر سیکرٹری ڈاکٹر نورة خمیس الغیثی نے کہا کہ یہ کامیابی ابوظہبی کی بہترین طبی سہولیات، ماہر عملے اور جدید ٹیکنالوجی کے باعث ممکن ہوئی ہے، جس نے ابوظہبی کو خطے اور دنیا میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا مرکز بنا دیا ہے۔ انہوں نے عوام سے "حیات" پروگرام میں شمولیت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ، "ایک شخص کئی زندگیاں بچا سکتا ہے۔"