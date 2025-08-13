اے ڈی پورٹس گروپ کی آمدنی میں 15 فیصد اضافہ، سہ ماہی منافع 445 ملین درہم

ابوظہبی، 13 اگست 2025 (وام)--اے ڈی پورٹس گروپ نے سال 2025 کی دوسری سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ گروپ کی آمدنی میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 15 فیصد اضافہ ہوا ہے، جو بڑھ کر 4.83 ارب درہم تک پہنچ گئی۔ اس نمو کی بڑی وجہ بندرگاہوں، اکنامک سٹیز اینڈ فری زونز، اور میری ٹائم اینڈ شپنگ کلسٹرز کی شاندار کارکردگی ہے۔
گروپ کا سہ ماہی ای بی آئی ٹی ڈی اے (EBITDA) 9 فیصد اضافے کے ساتھ 1.17 ارب درہم رہا، جبکہ ای بی آئی ٹی ڈی اے مارجن 24.2 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیکس سے قبل منافع 5 فیصد بڑھ کر 519 ملین درہم رہا، تاہم زیادہ فرسودگی، اموٹائزیشن چارجز اور فنانس لاگت کے اثرات نمایاں رہے۔
خالص منافع 445 ملین درہم پر تقریباً مستحکم رہا، جس کی بڑی وجہ زیادہ انکم ٹیکس ادائیگیاں تھیں، جبکہ سہ ماہی فی حصص آمدنی 0.07 درہم ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کے برابر ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس سہ ماہی میں 928 ملین درہم کی سرمایہ کاری کی گئی، جس کا بڑا حصہ میری ٹائم اینڈ شپنگ، اکنامک سٹیز اینڈ فری زونز اور پورٹس کے اثاثوں پر صرف ہوا۔ سرمایہ کاری کی شدت (Capex Intensity) مجموعی آمدنی کے 19 فیصد تک محدود رہی، جو گزشتہ سال 28 فیصد تھی۔
مضبوط آپریٹنگ پرفارمنس اور 97 فیصد کیش کنورژن کے باعث آپریٹنگ کیش فلو 1.14 ارب درہم تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً دو گنا ہے۔ اس کے نتیجے میں فری کیش فلو ٹو دی فرم (FCFF) سہ ماہی اور رواں سال دونوں کے لیے مثبت رہا۔
پورٹس، اکنامک سٹیز اینڈ فری زونز اور میری ٹائم اینڈ شپنگ کلسٹرز نے مجموعی ای بی آئی ٹی ڈی اے میں 90 فیصد سے زائد حصہ ڈالا۔ پورٹس میں سہ ماہی کنٹینر ہینڈلنگ میں 17 فیصد اور جنرل کارگو میں 13 فیصد اضافہ ہوا۔
خلیفہ پورٹ کے سی ایم اے ٹرمینل نے، جو 2025 کے آغاز میں تجارتی آپریشنز شروع کر چکا ہے، سہ ماہی کے دوران 80 فیصد اور رواں سال اب تک 62 فیصد استعمال کی شرح حاصل کی۔ اکنامک سٹیز اینڈ فری زونز میں اس سہ ماہی میں مزید 6 لاکھ مربع میٹر زمین لیز پر دی گئی، جس سے سال بہ سال لیز رقبہ 1.6 مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ عملے کی رہائش کے شعبے میں سدیرا گروپ کی یوٹیلائزیشن 80 فیصد تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال 63 فیصد اور پہلی سہ ماہی میں 75 فیصد تھی۔
میری ٹائم اینڈ شپنگ کلسٹر میں کنٹینر فیڈر شپنگ کے حجم میں 34 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بلک، ملٹی پرپز اور رو رو شپنگ بحری بیڑے کا سائز بڑھ کر 34 جہاز ہو گیا، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 28 تھا۔
اس موقع پر گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او کیپٹن محمد جمعہ الشمیسی نے کہا کہ کمپنی کا پانچ کلسٹر پر مشتمل بزنس ماڈل عالمی معاشی اور جغرافیائی چیلنجز کے باوجود پائیدار ترقی فراہم کر رہا ہے۔ ان کے مطابق گروپ کی اسٹریٹجک لچک نے بیرونی دباؤ کو متوازن کرنے اور ریڈ سی سمیت وسطی ایشیا کے ابھرتے تجارتی راستوں میں مواقع سے فائدہ اٹھانے میں مدد دی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ، "ہمارے بین الاقوامی توسیعی منصوبے کی طویل المدتی منافع بخش نوعیت، جو متحدہ عرب امارات کی دانشمند قیادت کے وژن کے مطابق ہے، تمام عارضی رکاوٹوں کے باوجود اے ڈی پورٹس گروپ کو پائیدار تجارت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور معاشی ترقی میں عالمی رہنما کے طور پر مستحکم کر رہی ہے۔"