یورپ کے 'اریان 6' راکٹ کا تیسرا کامیاب مشن، جدید موسمیاتی سیٹلائٹ مدار میں روانہ

پیرس، 13 اگست، 2025 (وام)--یورپ کے اریان 6 ہیوی لفٹ راکٹ نے بدھ کے روز اپنا تیسرا کامیاب مشن مکمل کرتے ہوئے ایک جدید موسم اور ماحولیاتی سیٹلائٹ کو زمین کے مدار میں پہنچا دیا۔
اطلاعات کے مطابق، یہ راکٹ کورُو، فرانسیسی گیانا میں واقع یورپی خلائی مرکز سے روانہ ہوا۔ اریان اسپیس کمپنی نے یورپی خلائی ایجنسی کی جانب سے اس مشن کی نگرانی کی۔ اریان 6 نے جولائی 2024 میں اپنے پہلے آزمائشی پرواز سے ڈیبیو کیا تھا، جبکہ دوسرا مشن رواں سال مارچ میں مکمل کیا گیا تھا۔
اس تازہ مشن میں اریان 6 نے "میٹوپ-ایس جی اے 1" نامی 8,900 پاؤنڈ (4,040 کلوگرام) وزنی موسمیاتی سیٹلائٹ کو زمین سے تقریباً 800 کلومیٹر (500 میل) اونچائی پر قطبی مدار میں کامیابی سے پہنچایا۔ اریان اسپیس کے مطابق، راکٹ کے اڑان بھرنے کے 64 منٹ بعد سیٹلائٹ کو مقررہ مدار میں چھوڑا گیا۔
چیک آؤٹ مرحلے کے بعد یہ سیٹلائٹ اپنے چھ جدید آلات کے ذریعے مختلف موسمیاتی اور ماحولیاتی ڈیٹا جمع کرنا شروع کرے گا۔ سیٹلائٹ کی متوقع آپریٹنگ مدت ساڑھے سات سال رکھی گئی ہے۔