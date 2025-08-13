اماراتی چیمپئن راشد المُلّا کا انڈونیشیا میں ایکوابائیک ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کا اعلان

ابوظہبی، 13 اگست، 2025 (وام)--ابو ظہبی میرین اسپورٹس کلب کی ٹیم ابو ظہبی سے تعلق رکھنے والے اماراتی چیمپئن راشد المُلّا 15 سے 17 اگست تک انڈونیشیا کی جھیل توبا میں منعقد ہونے والی ایکوابائیک ورلڈ چیمپئن شپ کے فری اسٹائل کیٹیگری کے ابتدائی مرحلے میں حصہ لیں گے۔
اطلاعات کے مطابق، راشد المُلّا اس کیٹیگری میں دنیا کے صفِ اول کے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں اور اب تک چھ مرتبہ عالمی اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں، جن میں 2018، 2019، 2020، 2021، 2022 اور 2024 کے ٹائٹل شامل ہیں۔
گزشتہ سال بھی انہوں نے جھیل توبا میں ہونے والے فائنل راؤنڈ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل 147 پوائنٹس حاصل کیے تھے، جو ان کے کیریئر کا ایک نمایاں سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔