عجمان میں صنعتی اداروں کی رکنیت میں 8 فیصد اضافہ، تعداد 863 تک جا پہنچی

عجمان، 13 اگست، 2025 (وام)--عجمان چیمبر آف کامرس نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال کی پہلی ششماہی میں صنعتی اداروں کی رکنیت میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 8 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق، رجسٹرڈ صنعتی اداروں کی تعداد 800 سے بڑھ کر 863 ہو گئی ہے۔
چیمبر کے مطابق، صنعتی شعبہ مقامی معیشت کا بنیادی محرک ہے، اسی لیے سرمایہ کاری کو فروغ دینے، نئے صنعتی منصوبے متوجہ کرنے اور ایسا مسابقتی کاروباری ماحول فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جو موجودہ اداروں کی پائیداری اور توسیع کو یقینی بنائے۔
عجمان اپنی متنوع اور مضبوط صنعتی بنیاد کی بدولت منفرد حیثیت رکھتا ہے، جس میں خوراک و مشروبات، ٹیکسٹائل و ملبوسات، پلاسٹک، دھاتیں، لکڑی اور تعمیراتی سامان جیسی جدید صنعتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، امارت عالمی و علاقائی سطح پر مشہور جہاز سازی اور کشتی تیار کرنے کی صنعت کا بھی مرکز ہے۔
چیمبر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ صنعتی شعبے کو بااختیار بنانے اور اپنی اسٹریٹجک ترجیحات کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہے گا، جو عجمان وژن 2030 اور متحدہ عرب امارات کے قومی ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہیں۔